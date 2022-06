No se guardó nada. Magaly Medina no se calló nada y sacó a la palestra el tema de la cobertura que dio Jazmín Pinedo en el Mundial de Rusia 2018, pues fue corresponsal de Latina para el evento deportivo pese a que no era su especialidad, algo que fue muy criticado en su momento por muchos periodistas deportivos.

“Cuando fue al Mundial, no sé en qué sorteo se lo sacó. Pero en Latina eran así, bastante querendones con sus figuras. Entonces la mandan e hizo el papelón de su vida, porque ella no es periodista, no es comunicadora, no tiene ningún tipo de formación. Entonces hizo un papelón”, señaló Medina en su programa.

“Muchos periodistas deportivos de su propio canal se pusieron saltones, porque dijeron ¿por qué la mandan a ella? Le quitó el lugar a un periodista deportivo o una periodista deportiva que podría haber hecho un mejor papel, lo mismo que pasó con esta entrevista a Farfán”, agregó.

Cabe recordar que el hecho de que Jazmín Pinedo sea elegida como corresponsal de su canal para cubrir el Mundial de Rusia fue muy duramente criticado en redes sociales, en donde muchos periodistas deportivos, así como estudiantes de periodismo y comunicación hicieron sentir su indignación.

Magaly responde a Jazmín Pinedo: “Siempre ha sido bastante limitada”

La guerra está declarada. Magaly Medina no se quedó callada luego de que Jazmín Pinedo le respondiera luego de las críticas de la popular ‘Urraca’ sobre la entrevista que realizó al futbolista Jefferson Farfán, sobre el cual Magaly señaló que ella “se había regalado”.

“Para defenderse de mí, no ha podido mejor cosa que tener que recibir un ayudamemoria, le lo dictaban frase por frase todo lo que tenía que decir. Bueno, siempre ha sido bastante limitada”, señaló, enfocándose en que Jazmín Pinedo habría tenido ayuda al momento de responderle.

En ese sentido, aseguró que las cosas que dijo sobre ella eran producto de ‘chismes de pasillo’ de los canales de televisión, asegurando que pocas personas la conocen y por ello se tejen muchas historias a su alrededor que no son ciertas.

Magaly Medina aparece con moño de regalo y manda mensaje a Jazmín Pinedo (Video: ATV)