Magaly Medina brindó una extensa entrevista a la periodista Verónica Linares para hablar de todo y sin filtros. Entre los temas tocados estuvo su etapa por la cárcel. La ‘Urraca’ no dudó en hablar sobre su salud mental luego de desarrollar un Trastorno por estrés postraumático tras salir de prisión.

La conductora de ‘Magaly Tv; la firme’ reveló que nunca llegó a llorar cuando estuvo en la cárcel, pero reconoció que tuvo problemas alimenticios. “Salí anoréxica porque me sentía gorda. Regalaba toda mi comida y en la noche solo tomaba un yogur y fumaba dos cajetillas de cigarrillos, era hueso y pellejo”.

Tras salir de prisión viajó unos meses a Miami para visitar a su hermana, quien le pedía mostrar alguna emoción luego de haber vivido un momento impactante en su vida. “Mi hermana me decía ‘tienes que llorar’”, narró la comunicadora.

De acuerdo con Magaly, no fue hasta que un día que estaba con sus amigos en la playa comenzó a sentirse mal. “Comencé a sentir que mi corazón latía muy fuerte, me ahogaba. Me fui a una clínica y no encontraban nada, entonces comencé a llorar y a gritar sin sentido”, explicó.

“Trajeron un psiquiatra para evaluarme. Estuve 15 días internada en el pabellón psicológico de esa clínica porque era algo que no se conocía mucho en esa época, era síndrome postraumático”, reveló la ‘Urraca’.

La comunicadora señaló que fue un momento difícil para ella, pues tuvo un comportamiento inusual en ella. “El cuerpo quiso en ese momento botar, patalear y llorar. Era una loca en un cuarto de clínica , me dio un ataque de histeria. Es (el cuerpo) una maquinita que estaba pidiendo ayuda”

Finalmente, la conductora de ‘Magaly Tv; la firme’ señaló que recibió ayuda para poder enfrentar el trastorno postraumático que desarrolló tras su paso por prisión. “Nunca en mi vida había escuchado hablar de esto, llevé tratamiento y me volvieron a medicar por un buen tiempo para poder superarlo”.

