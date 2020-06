Las discrepancias entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia no tienen cuando acabar y esta vez la periodista de espectáculos arremetió nuevamente contra la cantante salsera.

En la última emisión de su programa, la conductora- que recibió una carta notarial por parte de la cantante por poner en tela de juicio su estado de salud- se burló de la publicación en Instagram con la que la artista intentaba aclarar la versión de Medina que aseguraba que no había estado enferma.

“Se la ve a ella en silla de ruedas, como me dijeron hoy día: haciéndose la vístima, ¡La vístima!” Sale así toda envalentonada, al estilo Richard Swing, ¿también tendrá padrinos?", dijo.

La presentadora de ‘Magaly TV: La firme’ reiteró que fue la propia Plasencia quien causó el error al hacer pasar como entrevista en vivo lo que en realidad se trataba de una grabación.

“Querías que la gente siguiera esta conversa y no te importó que la gente pensara que era nuevo (...) si tú haces algo, induces al error a otras personas, no te quejes después. Hay que ser claros, transparentes, directos. No dar mensajes confusos porque acá en el Perú realmente estamos hartos de los mensajes confusos”, agregó.

