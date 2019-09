No se guardaron nada. Una fuerte discusión se vivió durante la última emisión del programa ‘Magaly TV, la Firme’ luego que la entrevista que realizaba Magaly Medina al cantante Tongo se saliera de control.

Abelardo Gutiérrez, conocido popularmente como Tongo, fue contactado vía microondas por la presentadora para que cuente la situación que vienen atravesando a consecuencia de una enfermedad renal que lo aqueja.

Sin embargo, en medio de la conversación, el intérprete de ‘La Pituca’ responsabilizó a la persona que lo denunció- hace unos años- por tocamientos indebidos de ser el causante de su delicado estado de salud en la actualidad. Al escuchar eso, Medina le respondió con dureza y le pidió a Tongo que no mezcle las cosas.

“No desviemos ese tema, pues (...) no le puedes echar la culpa a una denuncia el que tu ahora estés necesitando diálisis (...) No seas manipulador, no hagas esa cochinada al aire” increpó Medina.

Al escuchar eso, Tongo cuestionó a la conductora y le respondió “tú me quieres hacer lo mismo como a Ferrando (...) tú me quieres matar, ya mátame, entonces” generando que la Magaly corte la transmisión.