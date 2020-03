[NOTA ACTUALIZADA]

Como toda una estrella. Rodrigo González llegó al programa y previo a su ingreso al canal recorrió las instalaciones para saludar a las personas que no pudieron ingresar al set por superar el aforo. Entre abrazos y felicitaciones recibió la bienvenida de su público, tras estar fuera de la televisión por siete meses. “No te puedes quejar de este recibimiento, Rodrigo”, le dijo Magaly y acto seguido ambos bailaron a ritmo de las canciones de moda.

“Después de 11 años que me fui de este canal por la puerta falsa, me reciben con alfombra roja”, sostuvo el exconductor, quien se mostró muy emocionado.

Fiel a su estilo, Rodrigo invitó a Magaly a modelar en el set para lucir sus outfits de la noche.

Rodrigo González en Magaly TV La Firme. (Foto: César Bueno/ GEC)

Rodrigo González recordó sus inicios en la pantalla chica afirmando que “Tilsa Lozano nunca fue mi amiga”. “Ella se molesta porque le digo clandestina, pero es cierto, ¿en qué he mentido?”, agregó.

“El problema con Tilsa es la victimización. Cuando las cosas no le gustan denuncia maltrato, persecusión. Cómo puede ser que alguien te difame cuando te dice que estás jugando con la salud de tus seguidores”, explicó González.

Rodrigo González "Peluchín" tuvo reencuentro con Magaly Medina. (Video: ATV)

Criticó el ‘floro’ de Chritian Domínguez y también evocó a Alejandra Baigorria, señalando que “tiene un lado que no se da cuenta. La visión empresarial no tiene nada que ver con la autoestima”.

“¿Estás enamorado o no?”, preguntó Magaly al influencer y exconductor. Rodrigo González señaló que esos temas prefiere no ventilarlos en televisión. “¿Ustedes me bien o no?, ¿me ven contento?, ¿entonces?”, agregó con una sonrisa.

[NOTA ORIGINAL]

Un programa que sacará chispas. Esta noche, Magaly Medina tendrá un invitado especial en la edición de su programa ‘Magaly TV: La Firme’, y tras anunciarlo hace unos días causó conmoción en la farándula peruana. El programa de hoy contará con público invitado.

Se trata de Rodrigo González ‘Peluchín’, quien pese a no estar en ningún medio de televisión continuó informando sobre los entretelones de la farándula local a través de su cuenta de Instagram, la misma que registra más de 2 millones de seguidores.

El popular ‘Peluchín’ reaparecerá en la televisión luego de haber renunciado a la conducción de ‘Válgame Dios’ de Latina a mediados de 2019.

Luego de retomar la amistad, en medio de denuncias y polémicas que González tuvo con personajes de Latina como Karen Schwarz, Cathy Sáenz, Tilsa Lozano, entre otras, Magaly alista una larga entrevista al ahora influencer.

Magaly Medina y Rodrigo González en entrevista esta noche. (Foto: Instagram Rodrigo González)

‘La serpiente limeña’

Luego que el canal ATV anunciara que Magaly Medina tendrá a Rodrigo Gozález “Peluchín” en su set de televisión para entrevistarlo, el polémico presentador se refirió a la conductora en un reciente Instagram Storie.

Según se pudo observar en la reciente publicación de la exfigura de Latina, él quiso compartir una fotografía del pasado junto a su amiga, pero la descripción de la instantánea resultó siendo lo que más llamó la atención de los cibernautas.

“Volvemos al pasado con ‘La cobra huachana’, ‘la serpiente limeña’”, escribió Rodrigo como leyenda de su fotografía.

La fotografía en mención es del año 2005 y muestra a las dos figuras televisivas con looks totalmente diferentes.