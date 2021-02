Magaly Medina mostró todo un gran sentido del humor en el capítulo de estreno de “JB en ATV”, donde pudo reencontrarse con “Mascaly”, personaje de Jorge Benavides que parodia a la conductora de televisión.

Al inicio del sketch, se ve a Medina poniendo a prueba a su equipo de producción para cambiar las imágenes de fondo a tiempo. “Todo bien, todo lo máximo. ¿Cambiaron de VTR? Trajeron a uno inteligente”, bromea la presentadora.

Justo en el momento que Medina se siente bien con el trabajo de su equipo aparece su doble, quien quiere “chocar” su puño con el productor. “A la señora si le pones el puño”, empieza a sentirse picona “Mascaly”.

Luego ambas se quedan solas y el productor afirma que “dos Magaly es peor que una pandemia”.

Magaly Medina se reencontró con 'Mascaly' en "JB en ATV"

“¿Te acuerdas cuando nos encontramos por primera vez en el programa de Mónica Chang?”, le pregunta “Mascaly” a la original, a lo que ella afirma que casi sufre un shock nervioso al verla.

“Me acuerdo clarito que me dijiste, está bonito pero yo no soy tan fea”, agregó Benavides. “Yo nunca me vi fea hasta que me vi en televisión y te vi a ti al frente. Qué horror, ¿así me ve la gente?”, comentó Medina sobre su personaje.

Asimismo, Benavides le preguntó a Medina qué era lo que no le gustaba de su caracterización. A lo que ella señaló que ahora nada, porque solo es una caricatura y no es tan “guapa” como ella.

Sin embargo, uno de los momentos que más carcajadas soltó la presentadora, fue la caracterización de su esposo Alfredo Zambrano.

