Le mandó una chiqui. Magaly Medina no se quedó callada y le envió una indirecta Ethel Pozo luego de que le respondiera en su programa tras las burlas por el énfasis que puso en sus estudios universitarios y su preparación profesional tras entrevistar a Melissa Paredes para su programa América Hoy.

Al inicio de su programa, Magaly Medina si dirigió a su peluche gigante de urraca, insignia de su programa diciendo lo siguiente: “La mejor compañera que tengo en todos estos años en televisión. Sin duda, no habla, no dice estupideces. Es, hasta cierto punto, más inteligente que muchos conductores en este país”.

“Conserva un discreto silencia, porque a veces es mejor callar, que hablar tonterías. Por eso respeto a la urraca, tiene un lugar privilegiado, silencioso y mudo en este estudio”, añadió la conductora entre risas, antes de presentar la segunda parte de su entrevista al futbolista Rodrigo Cuba.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

Todo empezó con la entrevista que tuvo Ethel Pozo con Melissa Paredes, para Magaly fue cualquier cosa menos una verdadera primicia. Incluso, en su programa de último lunes, la popular ‘Urraca’ se burló de que la hija de Gisela Valcárcel haga tanto énfasis en los estudios universitarios y su preparación profesional.

Por ello, este martes, Ethel Pozo le respondió a Magaly Medina. “Mucho se especuló sobre lo que mencioné de mis estudios, yo vengo de una mami que no estudió una carrera, de una mamá que no estudió, mi mami es hija de mi abuelita que estudió en el puericultorio Pérez Araníbar, entonces no tuvo estudios”, inició su pronunciamiento.

“Cuando escucho a una persona que dice ‘yo no estudié porque no tuve recursos’ yo no tengo la culpa, usted no es víctima, yo no tengo la culpa de que mi madre sí haya trabajado y me haya pagado mis estudios, eso no me hace ni peor ni mejor, yo también de niña también he agarrado libros, usted aquí no es más que yo ni más que nadie”, le restregó a Magaly.

Pero Ethel quiso destacar que ella y la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ sí tenían diferencias y -con una señal hacia su pecho- indicó que “de aquí somos distintas, de aquí no nos parecemos”.

Ethel habla sobre el hijo de Magaly

“Ya que tocó el tema de los estudios, yo estoy orgullosa de haber podido acabar mi carrera y seguir estudiando, yo estudié con su hijo en la facultad, yo fui carpeta a carpeta con el hijo de Magaly Medina, así que si se burla ahora de mi carrera se está burlando de la carrera y universidad que escogió para su hijo”, reveló Ethel para sorpresa de sus compañeros.

Además, reconoció que desde hace 18 años ejerce su carrera y seis de ellos en televisión. “Usted ha dicho que hablo como la persona de la esquina, como habla cualquiera, yo soy bien humilde y a esa persona de la esquina la valoro, no porque alguien no tenga estudios debe ser menospreciado, todos somos iguales, pero de aquí se trata e hogar, yo le mando todo mi cariño a usted, a su hijo, a su esposo”, indicó Ethel.

