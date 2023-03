Magaly Medina ha recibido apoyo de amigos, familiares y fans por la reciente muerte de su padre Luis Medina, quien es velado en Surco desde ayer. Para sorpresa de muchos, hoy en la mañana recibió el pésame de Jessica Newton, con quien estaba distanciada.

Según informa el diario Trome, Jessica Newton llegó alrededor de las 11:20 de la mañana al velatorio, una hora después hizo lo propio Magaly Medina acompañada de su esposo, Alfredo Zambrano. La periodista recibió el saludo de varias personas y luego se unió en un fuerte abrazo con la directora de Miss Perú.

La presencia de Newton y el posterior abrazo entre ambas sería muestra que ambas figuras de la televisión dejaron atrás las rencillas en las que estuvieron sumergidas en los últimos meses.

Se supo que pasando el mediodía, los restos de don Luis Medina partieron al cementero Jardines de la Paz, donde Magaly y demás familiares y amigos le darán el último adiós.

Distanciamiento

Del amor al odio. Eso fue lo que les sucedió a Magaly Medina y Jessica Newton, quienes evidenciaban una fuerte amistad y afinidad, tanto así fue que la popular ‘Urraca’ fue parte del Miss Universo 2017, certamen que organiza Newton cada año.

No fue como concursante, pero Medina sí estuvo como jurado del certamen, incluso participó en las entrevistas con las aspirantes. Newton le agradecía con halagos y la pelirroja respondía en el mismo tono amical.

“Esto es historia. Tenerte a ti de amiga además de jurado”, le decía Newton a Magaly, y ella respondía: “Esto lo hago por ti, mira cómo te he aprendido a querer”.

¿Cómo nació la enemistad entre ambas? Se debió a las constantes críticas que le hizo Magaly Medina a Deyvis Orosco, yerno de Newton. Magaly contó en uno de sus programas que el cantante le puso varios pretextos para no darle la exclusiva del nacimiento de su hijo Milan, pero sí lo hizo con la producción del programa de Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel.

La molestia fue tal que Medina rechazó ser la madrina del pequeño nieto de Newton.

“Le vendría bien una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo y que sepa guardarse sus comentarios o que los haga con mucho cariño”, dijo Medina a un medio local.

Luego le dedicó varios programas, destapes y críticas contra Orozco, lo que malogró la amistad que mantenía con Jessica Newton, quien siempre salió a defender a su yerno. Además, la ‘Urraca’ ha criticado con fiereza los certámenes de belleza que organiza quien fuera su íntima amiga.

“Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo”, declaró en alguna ocasión Newton en contra de Medina.





