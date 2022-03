Es una de las enemistades más famosas de la televisión peruana, nos referimos a la protagonizada por Magaly Medina y Gisela Valcárcel, ambas han tenido una exitosa carrera en el mundo del espectáculo y se encuentran aún muy vigentes en la pantalla chica. Sin embargo, ¿cómo es que nace esta rivalidad?

El tema vuelve a sonar tras la aparición del padre biológico de Ethel Pozo, hija también de Gisela Valcárcel. Esta abrupta aparición hizo que Magaly Medina defendiera a su archirival en su programa, pues aseguró que estaba siendo víctima de un “chantaje” por parte de Jorge Pozo.

Esto sorprendió bastante, pues la rivalidad entre ambas tiene muchos años, y se originó en los años 90, cuando Magaly Medina empezaba en el mundo del periodismo en una columna de opinión de la revista Oiga, que estuvo a cargo de Francisco Igartua.

En este espacio, Medina opinaba sobre diversos personajes del momento, y uno de ellos fue Gisela Valcárcel, a quien criticaba por tener “poses de diva” en aquellos años, cuando se ganó al público con su programa ‘Aló Giela’.

No pasó mucho para que la denominada ‘Urraca’ diera el salto a la televisión, un segmento precisamente de espectáculos en donde se dedicaba a hablar de los famosos del momento en el mundo de la farándula, a quien ella misma bautizó como ‘Chollywood’.

La enemistad no varió, pues las indirectas de ambas, tanto en sus programas respectivos como en sus declaraciones fuera de estos, eran constantes, incluso Magaly enviaba reporteros a seguir los pasos de la ‘Señito’.

LA MADRINA Y LA LLAMADA

Uno de los momentos más incómodos que se vivió entre ambos personajes fue cuando Magaly apareció en el ya extinto programa Amor, Amor, Amor, que en ese momento dirigía Carlos Cacho, y fue amadrinado por la ‘Urraca’.

El conductor es íntimo amigo de Valcárcel, al menos en esa época, pero nunca imaginó que lo sorprendería con una llamada, justo cuando Medina estaba en el set.

La denominada ‘Señito’ le expresó buenos deseos en todo lo que haga. Ellas no interactuaron mucho, por lo que todo se quedó en una anécdota e incomoda reunión telefónica.

Por otro lado, Gisela siempre contó a los medios que existieron encuentros casuales entre ella y su archirival, en eventos o reuniones específicas, algo que Magaly confirmó, precisando siempre que no tienen una relación amical.

SE METIERON CON ALFREDO ZAMBRANO

En el año 2017, Ethel Pozo, la hija de Gisela Valcárcel, hizo su debut como conductora de TV, algo que Magaly criticó duramente, asegurando que le faltaba carisma y que nunca sería un reemplazo de su madre.

Las críticas se hicieron más constantes cuando quedó al mando del programa América Hoy, que compartía con Janet Barboza y Melissa Paredes.

Otro momento álgido de la rivalidad ocurrió en 2021, cuando Magaly Medina oficializó que se había separado de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, algo que Gisela tomó como oportunidad para promocionar su programa “El artista del año”.

Y es que por medio de sus historias de Instagram y en el programa de Ethel Pozo, se deslizó la posibilidad de que Zambrano estaría en el programa concurso como participante, algo que generó notable molestia en Magaly Medina, quien lanzó una seria advertencia.

“Yo ya estaba tranquila con la Gise, éramos paz y amor, pero en mala hora se te ocurrió meterte conmigo. No sabes con quién te metiste, te ganaste a tu peor enemiga, te pusiste en mi mira. Yo me burlo del resto, pero yo no miento, no vendo humo, no juego con esas cosas, y esto es una gran mentira, lo que hicieron para promocionar el programa de la rubia más hipocritona de la televisión”.

LA DEFENSA DE LA URRACA

A lo largo de las carreras exitosas de ambas personalidades de la farándula peruana, Magaly Medina y Gisela Valcárcel se han mantenido al margen de un enfrentamiento directo y pocas veces han intercambiado palabras en vivo. Su pleito se ha reservado a mandarse indirectas ya sea en sus respectivos programas de televisión como en sus redes sociales y eventos privados.

Sin embargo, pese a los muchos ‘dimes y diretes’ entre ambas, en el tema reciente de la aparición de Jorge Pozo, Magaly salió a defender a Gisela, pues aseguró que el padre de Ethel Pozo la llamó para “contarle cosas interesantes”, algo que Medina calificó como chantaje.

“A un padre biológico no se le puede llamar padre, quien no te crió no es tu padre, quien no estuvo contigo en tus noches de enfermedad, quien no tuvo que salir para conseguir un poco de leche, quien no se mató para darte educación, si no fue ese hombre antes, yo no sé con qué cara este señor viene a exigir a los medios su presencia”, señaló indignada.

