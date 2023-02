Magaly Medina y Andrea Llosa son conductoras de los programas más vistos de ATV y pese a que pertenecen al mismo canal, ambas han decidido sacar a relucir sus diferencias por el caso John Kelvin, pero su mala relación no es reciente, ya que anteriormente han demostrado que no se llevan nada bien.





¿Cuándo inició su enemistad?





En mayo del 2020, Magaly minimizó al programa de Andrea Llosa al señalar que el rating que dejaba Juliana Oxenford ‘era envidiable’ y que le hubiera gustado que a ella también le dejen una alta sintonía antes de empezar su programa.

“Es rico, es envidiable que alguien te deje el colcón como el que tu dejas. ¡Ya quisiera yo! pero bueno, yo siempre hago mis ‘memos’, mis quejas al aire, quejas públicas”, dijo Magaly Medina en clara indirecta a Andrea Llosa.





Magaly se queja por demoras de Andrea:





En junio del 2020, la ‘Urraca’ se quejó al aire porque su programa “Magaly TV: La Firme” empezaba con 10 minutos de retraso y responsabilizó a Andrea Llosa por las demoras.

“De verdad yo tengo mucho respeto por el público, pero a veces ay (...) es que muchas vacaciones afectan los relojes, nosotros hemos vivido la pandemia de seguido, usted no merece que nadie sea olvidadizo y se olvide el reloj”, precisó Magaly Medina en referencia al programa “Andrea”.





El caso de Dayanita:





Las diferencias entre Magaly Medina y Andrea Llosa llegó a su momento más crítico cuando ambas abordaron el caso de Dayanita. La actriz cómica se sentó en set de “Andrea” para confirmar su paternidad con un menor que pensó que era su hijo, y luego brindó una entrevista al programa de la ‘Urraca’.

A Magaly no le cayó nada bien que el programa “Andrea” le ofreciera una prueba de ADN a Dayanita, pese a que ella ya le había propuesto viajar a Iquitos junto a su equipo para buscar a su supuesto hijo.





¿Por qué Magaly y Andrea Llosa se están enfrentando?





Este nuevo enfrentamiento se inició luego que Andrea entrevistara a la familia de John Kelvin. Los parientes del cantante llegaron a su set para pedir la tenencia de los hijos de Dalia Durán, esto tras acusar a la cubana de maltratar a los menores. La presencia los familiares del cumbiambero en el programa “Andrea” no le cayó nada bien a la ‘Urraca’, quien acusó a su compañera de intentar lavarle la cara al artista que hoy se encuentra recluido por nuevamente agredir psicológicamente a su expareja.

“Al margen que Dalia, a veces, nos enerva, no estamos con las decisiones que toma, pero yo creo que sobre todas las cosas, es una mujer golpeada, violentada, que aún tiene mucho que trabajar. Lo que no haría es abrir un debate sobre la posibilidad de quitarle a sus hijos. Hoy en un programa de mi canal, debo lamentar que sea así, pero igual lo diría si fuera en otro canal. Lamento que se haya puesto a todas estas personas que saben que detestan a Dalia Durán, que quieren — por sobre todas las cosas— limpiarlo”, señaló Magaly Medina.





¿Qué respondió Andrea Llosa?





Tras los duros cuestionamientos que Magaly Medina hizo contra su programa, la conductora de “Nunca más” salió al frente para defenderse y arremetió contra la ‘Urraca’ al considerar que es una persona angurrienta y que le molesta que entreviste a personajes de la farándula.

En una entrevista para Trome, Andrea Llosa no solo negó haber intentado lavarle la cara Al cantante y dijo que su obligación como periodista es escuchar la versión de ambas partes. En ese marco, Andrea cuestionó a la ‘Urraca’ y le recordó cuando ella intentó pagarle a John Kelvin para que se sentara en su programa.

“A mí me parece bien ocurrente Magaly, porque el año pasado, en noviembre, cuando John Kelvin sale (de la cárcel), iba a tener al agresor en su set. Es poco coherente, es más, le iba a pagar al agresor. Imagínate, le paga al agresor para que se siente en su set, porque ella sueña con todo. Acá no le pagamos a nadie para que venga y se siente”, cuestionó.

La conductora de “Andrea” dejó en claro que cada programa de ATV es libre de elegir el contenido que quiere presentarle al público, por lo que Magaly Medina también puede hacer pruebas de ADN, aunque no sepa leer los resultados al aire.

“Es como que le dijera a ella que vaya a pedirme permiso o que le explique cómo se lee un ADN, para que no pase el papelón que pasó cuándo leyó el ADN de la mamá de la hija de (Antonio) Cartagena. Cada quién tiene su trabajo, ella puede hacer lo que le dé la gana en su programa, es la directora, la conductora, honestamente respeto lo que haga”, señaló Andrea Llosa de forma sarcástica.

“A mí no me molesta, si ella hace prueba de ADN, puede hacer lo que quiera en su programa y también puede hablar lo que quiera de mí, tampoco me importa y me interesa, pero tampoco me voy a quedar callada. Tendrá una bocaza, pero yo callada no me quedo”, agregó.