Continúan los dimes y diretes entre Magaly Medina y Andrea Llosa por el caso John Kelvin. Luego de las explosivas declaraciones de la conductora de “Nunca Más”, quien la llamó ‘angurrienta’, la ‘Urraca’ decidió ningunear a su colega y dejó en claro que no la considera una enemiga.

En una entrevista para Trome, la conductora de “Magaly TV: La Firme” intentó ponerle fin a la polémica, sin embargo, sus declaraciones demostró una vez más que no se lleva nada bien con su compañera.

“Sobre ese tema no hablaré, a los enemigos los escojo yo y no al revés. (¿En la interna te pidieron no hablar de Andrea?) Nadie me ha pedido nada, pero no me gusta darle color a cualquiera”, señaló la conductora de espectáculos.

Al ser consultada sobre si le incomodó que Andrea Llosa la llamara angurrienta porque quiere ser la única en abordar temas relacionados a la farándula, Magaly solo atinó a responder: “Sin comentarios”.

¿Qué dijo Andrea Llosa?

Tras los duros cuestionamientos que Magaly Medina hizo contra su programa por tener a la familia de John Kelvin como invitados, Andrea Llosa salió al frente para defenderse y aclaró que su obligación como periodista es escuchar la versión de ambas partes. En ese marco, cuestionó a la ‘Urraca’ y le recordó cuando ella intentó pagarle al cantante para que se sentara en su programa.

“Ella cree que es la dueña de las personas que salen en la farándula y no sé qué rollo tiene de verdad y se queja al aire. Lo que digo es que todas las personas son libres de sentarse donde uno quiere. (…) Sé que a ella le jode que personajes de la farándula salgan en otros programas, en todos en general, Día D, el noticiero, con Milagros Leiva, con todos. Por eso te digo que ni la Chilindrina es tan angurrienta, tiene el síndrome de la Chilindrina. No es la hija única, somos una familia disfuncional como muchas en el canal”, precisó a Trome.