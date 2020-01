Para la periodista Magaly Medina, a la salsera Yahaira Plasencia le afectó enterarse que Jefferson Farfán organizó un after party en el departamento de Miraflores, que, supuestamente, el futbolista le había regalado a la salsera.

A la reunión no fue invitada la conocida ‘Reina del totó’ pero sí otras chicas, entre ellas Thamara Gómez.

En el video de su más reciente espectáculo se observa a Yahaira Plasencia con los ojos tristes y totalmente desganada en el escenario. “Ella no es la vibrante Yahaira que solía hacer sus conciertos todos los fines de semana, que bailaba, movía el ‘totó’, se tomaba selfies, siempre con la sonrisa, divirtiéndose, hablando con el Bryan, hablando con el Yorch, bromeando", dijo inicialmente la periodista de ATV.

"No, ella no era la misma. Definitivamente la noticia de que Thamara Gómez pasó el after, la madrugada, estuvo en un box en Barranco Bar con Jefferson Farfán y luego se fue al departamento donde ella (Yahaira) era la “patrona”, la ama y señora, definitivamente le ha debido de afectar, es totalmente humano”, cuestionó Medina Vela.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ opinó que la intérprete se siente humillada porque a pese a no ser oficializada por el jugador del Lokomotiv, ella creyó que era la prioridad en la vida del futbolista.

“Debe sentirse fastidiada, humillada porque ella era, digamos, aunque no lo hayan oficializado, la amiga especial, la número 1 de Jefferson Farfán. Es lógico que ella no se sienta bien de ánimo (...) una Yahaira que está fastidiada, molesta, malhumorada, que no sonríe para nada”, sostuvo.

Finalmente, la periodista de ATV calificó de “barrabasada” la fiesta de Jefferson Farfán y se preguntó “¿por que un hombre mete la pata así?”.

Mira el video del minuto 4:54: