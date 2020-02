La periodista Magaly Medina dio su opinión en torno a la relación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. En pocas palabras, la figura de ATV indicó que no estarán juntos en un futuro y dio una serie de motivos para ello.

Según Medina, la cantante de salsa se cansará de esperar que el futbolista la oficialice como su pareja sentimental.

“¿Saben qué? Para mí esta chica va a volar con sus propias alas y en algún momento le va a dar en las cuatro letras a (Jefferson) Farfán”, dijo inicialmente.

“Las personas jóvenes, enamoradas, a veces equivocamos nuestras decisiones y creo que ella se equivoca. Creo que está enamorada, que está tratando de hacer los méritos necesarios para que el hombre la tenga como novia, la oficialice. Como él mismo lo ha dicho: ‘dependerá de muchos factores’, como quien dice ‘estás en evaluación mamita, así que pórtate bien”, agregó.

NO HAY RESPETO

Medina Vela recordó un reciente episodio que protagonizó Jefferson Farfán y Thamara Gómez, a quien invitó a un after party tras haberse distanciado de Yahaira Plasencia.

“¿Él no sale con otras personas? ¿Quién le dijo algo por lo de Thamara Gómez? Se fue a un after party con Thamara Gómez, la llevó a su casa porque seguramente se pelearon con Yahaira. ¡Por favor! O sea, lo que es bueno para ti, no es bueno para mí. Hay falta de respeto ahí indudablemente y esta relación, a ese paso, no tiene un gran futuro”, precisó.

Finalmente recomendó a la popular ‘Reina del totó’ no “mendigarle amor” al delantero de Lokomotiv y dedicarse a su internacionalización como cantante.