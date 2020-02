Magaly Medina rompió su silencio en torno a un supuesto ‘ampay’ a su esposo, quien habría sido infiel a la periodista. Ricardo Zuñiga Peña, más conocido como ‘El Zorro Zupe’ y las demás conductoras de ‘Válgame’, especularon sobre posibles imágenes que delatarían la traición del notario.

Tras conocer estos rumores, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ exigió pruebas de sus afirmaciones e indicó que están dedicándose a echar “lodo” sin pruebas de la supuesta infidelidad.

“Soy crítica de televisión, se tienen que aguantar, yo igual aguanto cuando otros me critican...”, dijo inicialmente y luego agregó que “(en Válgame) echan a andar una maquinaria de lodo y comienzan a esparcir rumores, eso no es periodismo...”.

(Instagram)

Afirmó que quedaría “agradecida” si le enseñan ‘ampay’ de su cónyuge y exigió que trabajen de manera “honesta y sin mentiras”.

"Muestren una prueba flagrante, así como cuando muestro ‘ampays’, ahí diré ‘pucha que bien, que buen trabajo’, porque yo agradecería un ‘ampay’, de verdad, porque así es el trabajo honesto, sin mentiras”, expresó la periodista.

La periodista señaló de manera sarcástica que en el programa ‘Válgame’ no hacen ‘ampays’ ni siquiera a “un conejo saliendo de una madriguera” y resaltó que seguirá viviendo a plenitud su matrimonio con Alfredo Zambrano pese a rumores “cochinos y patéticos”.

(Instagram)

“A mí no me van a borrar una sonrisa de la cara, así me presenten un 'ampay’ de alguien amado, no me borrarían la sonrisa de la cara, la vida es así, mientras tanto, ahora soy una mujer feliz y el día que quieran echar a mandar rumores, eso es bajo, es cochino, me río porque son patéticos, ni siquiera hacen un ampay de un conejo saliendo de la madriguera", precisó.

JUNTOS HASTA LOS 80 AÑOS

Magaly Medina y Alfredo Zambrano componen una unión sentimental de 9 años pero fue recién en diciembre de 2016 que la pareja decidió celebrar su matrimonio religioso.

En torno a su esposa, el notario confesó los sentimientos que guarda por ella días antes de su boda.

"Magaly es amorosa, cariñosa. Está metida en la televisión y en otras miles de cosas, está viendo cada detalle de la casa y de la boda. ¿Si será la boda del año? No sé, solo soy consciente de que me voy a casar con la persona que amo. Ella está feliz, yo más, hay mucho amor, vamos a estar juntos hasta que tengamos 80 años”, indicó.