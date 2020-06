La semana pasada Daniela Darcourt afirmó en sus redes sociales que las “rivalidades” con Yahaira Plasencia iniciaron en “El artista del año” luego que le cancelaron su presentación debido a un supuesto pedido que hizo su colega a la producción.

Ante el hecho, Magaly Medina no se quedó atrás y opinó sobre el detalle que Darcourt jamás había contado. “Debe tener razón porque nunca antes había contado con tanto detalle cuál era la razón por la que se habían distanciado”, cuestionó.

De inmediato empezó a comparar a las cantantes por el contenido que preparan para sus cuentas de “TikTok”. Sobre todo por uno que compartió la intérprete de “Señor Mentira” sobre la envidia, clip que muchos han tomado como una ‘indirecta’ a Plasencia.

“La envidia es un sentimiento maravilloso, siempre que yo lo provoque”, se escucha imitar a Darcourt en la aplicación. Luego la conductora mostró un clip de intérprete de “Cobarde” en “En boca de todos” donde afirmaba estar feliz de que hablen de ella.

“Estoy acostumbrada a que hablen de mí, de frente o a mis espaldas. La verdad, me da igual, es más, me fascina tanto que yo misma me encargo de dar de qué hablar”, se escucha decir a la cantante.

“Ay, si te fascinara no irías amenazando con demandas ni con cartas notariales a nadie. Hay que dejar de ser hipócritas. En los tiktoks, por lo menos, hay que ser un poco más honesto”, concluyó la popular ‘Urraca’.

