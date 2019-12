Le pusieron fecha. Christian Cueva y Pamela López se casarán por la vía civil el próximo 21 de diciembre en Trujillo, según informó Magaly Medina, quien no desaprovechó la oportunidad para manifestarse sobre las últimas revelaciones del 'Valor de la verdad’ en donde se vinculaba al volante nacional con algunas féminas de la farándula.

“Qué casualidad que cuando tantas mujeres han salido a hablar (...) de pronto a él no se le ocurre mejor idea que casarse por el civil con la madre de sus dos hijos”, comentó la conductora, quien deslizó que se trataría de una estrategia para evitar más problemas con la madre de sus hijos.

“A veces la mejor forma de taparte la boca a una mujer y que se quede sin argumentos, es decirle nos casamos", expresó durante su programa Magaly Tv La Firme.

Finalmente, Magaly Medina sostuvo que, a su parecer, cuando una relación ya está dañada, no soluciona nada: ″Porque el matrimonio no arregla nada, el matrimonio no va a arreglar nada de la personalidad de esta persona, no va a arreglar absolutamente nada que ya esté roto, que ya esté quebrado. Pensar eso es pensar erróneamente”.