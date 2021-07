Magaly Medina no dudó en cuestionar al programa “Amor y Fuego”, que conducen Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre por Willax, por promocionar las imágenes del supuesto encuentro de las ‘Chicas Tulum’ con Jefferson Farfán y André Carrillo como un ‘ampay’ cuando realmente no lo fue.

La popular ‘Urraca’ no se quedó callada y lanzó una indirecta contra el espacio de su examigo mientras anunciaba la emisión de unas imágenes de Yahaira Plasencian siendo abrazada de “manera bastante confianzuda” por un hombre en Miami.

“Para decir ‘ampay’ se necesitan cosas muy contundentes, la palabra ampay, que alguna vez nació en mi programa ‘Magaly TV‘ y que se hizo conocida, vinculada a este programa, a veces es utilizada para cualquier tontería”, agregó luego.

“A mí la verdad no me gusta porque es un término que utilicé y que se utilizó como sinónimo de ‘Magaly TV’, pero ahora es una palabra bastante distorsionada, se dice ampay a cualquier cosa con tal de vender humo”, precisó.

La periodista indicó que “le da pena” que otros espacios hagan mal uso de lo que realmente significa la palabra ‘ampay’. “(Luego, el público) no va a creer cuando uno diga ampay, por justos pagamos pecadores. En este programa cuando decimos ampay es porque realmente lo tenemos”, recalcó.

“Pero como les dije yo no digo: ‘Ampay Yahaira’, porque acá en este programa no nos gusta vender humo para que luego el público no se sienta estafado, Lo que menos me gusta es hacer eso”, finalizó al respecto posteriormente.

VIDEO RECOMENDADO