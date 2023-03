Magaly Medina reapareció en las pantallas de ATV luego de estar ausente en su programa de espectáculos tras la muerte de su papá, quien falleció a los 93 años de edad debido a complicaciones en su salud.

La ‘Urraca’ inició su programa “Magaly TV: La Firme” expresando su agradecimiento por los mensajes solidarios de sus seguidores sino también de personajes conocidos de la farándula con quienes ha sostenido diferencias públicas entre ellos Jessica Newton, Juliana Oxenford, Andrea Llosa y Rodrigo González.

“Quiero agradecer a todas las personas anónimas que sin conocerme o conociéndome me expresaron su pesar y sus condolencias a través de las redes sociales. También quiero agradecer a aquellas personas con las que tengo diferencias grandes, pequeñas, enormes, con las que ya no tengo amistad o con los que ya no me relaciono, que también hicieron un alto y expresaron sus condolencias a mí y a mi familia”, señaló la figura de ATV.

Aunque se mostró conmovida por las muestras de apoyo de sus adversarios en este momento doloroso, Magaly también dejó en claro que esto no es sinónimo de retomar una amistad que quedó en el pasado.

“¿A quién específicamente? Quiero referirme a Juliana Oxenford, Andrea Llosa, Rodrigo González y Jessica Newton, con quienes hemos mantenido diferencias y el camino nos ha separado, sin embargo, agradezco a cada una de ellos sus palabras y sus abrazos”, acotó.





