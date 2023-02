Magaly Medina arremetió contra el abogado Ricardo Franco de la Cuba, abogado de John Kelvin, luego que difundiera videos íntimos de Dalia Durán durante la audiencia donde dictaron 9 meses de prisión preventiva contra el cantante.

“La jueza refutó uno por uno todos los argumentos presentados por la defensa malcriada, patanesca, totalmente irrespetuosa no solo contra Dalia Durán sino contra todas las mujeres en general. Escuchar hoy al abogado de la defensa ha sido indignante, el Colegio de Abogados debe tener un capítulo de ética. (…) fue grosero. Yo estoy asqueada de escuchar al abogado”, comenzó diciendo la figura de ATV.

Para sorpresa de todos, el abogado decidió realizar un enlace en vivo con el programa de Magaly Medina, sin embargo, todo se salió de control.

Ricardo Franco sostuvo que la decisión de la jueza es injusta porque se ha basado en hechos falsos. Según precisó, la Fiscalía notificó a su patrocinado sobre las restricciones que le impedían acercarse a su expareja a través de números incorrectos.

El momento más intenso de la entrevista se dio cuando el abogado empezó al alterarse al intentar refutar cada una de las acusaciones de la Fiscalía. Al no convencer a la presentadora, el letrado la acusó de engañar a su público lo que desató la ira de la conductora, quien lo mandó a sacar del aire.

“Doctor usted no puede decir que va a demostrarme porque usted ya tuvo su tiempo para demostrarle (a la jueza). Usted no va a gritar como si estuviera en la audiencia pública, yo no le tengo la paciencia de la jueza. (…) A mí no me va a convencer, no voy a permitir que usted me insulte. Gracias, por favor silencien al abogado, no me voy a exponer”, señaló la ‘Urraca’.

TROME | Magaly Medina saca del aire al abogado de John Kelvin. (ATV)