Magaly Medina sorprendió a sus seguidores tras lucirse en un atrevido bikini que dejaba ver todos sus atributos. La conductora de espectáculos realizó esta sensual sesión fotográfica poco antes de cumplir 60 años de edad de edad.

“Nunca me sentí más plena en mi vida como ahora a puertas de cumplir 60 años. 🥰 Miro la vida con optimismo, alegría y sobre todo, me amo, me valoro muchísimo y estoy orgullosa de ser la mujer que soy”, escribió la ‘Urraca’ al compartir las infartantes imágenes en su cuenta de Instagram.

Critican a Magaly Medina:

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” no se salvó de las críticas tras mostrar su envidiable figura en las redes sociales. Además de aquellos usuarios que aseguraban que abusó de los filtros, otro la cuestionó por lucir sexy y no guardar luto por la reciente muerte de su padre Luis Medina.

“¿Y tu padre? ¿no que lo querías? ni un luto siquiera”; fue el comentario de uno de los internautas que provocó la reacción de la figura de ATV. “Cuánta ignorancia hay en la cabecita de muchas personas. Increíble”, respondió Magaly Medina.

Sin embargo, la conductora de espectáculos recibió cientos de elogios por parte de sus seguidores tras este nuevo destape en las rede sociales.

“Ya quisiera la Ethel tener el cuerpo de Magaly”; “¡Que tales 60! No hay que negar que verte así de bien es inspirador”, “No lo puedo creer esta súper regia, no parece de 60″, “Tener 60 años y estar así es lo que anhelo 🙏🏻 definitivamente Magaly cada día está más regia”, fueron alguno de los comentarios.