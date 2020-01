Magaly Medina no pierde oportunidad para referirse al físico de ciertas figuras de la farándula. Ayer, mientras la periodista opinaba sobre los ‘arreglitos’ que se había realizado Jossmery Toledo, la policía de Tik Tok, no pasó por alto a Janet Barboza.

Al respecto, dijo que si algún día decidiera hacerse un retoque, se conseguiría al mejor cirujano plástico que existe, pues no quiere quedar como la conductora de ‘Válgame’, a quien tildó de ‘deforme'.

“El día que me opere la cara les voy a dar hasta el nombre del cirujano porque voy a buscar uno que lo haga recontra bien para no quedar con la cara de Janet Barboza. Porque claro, no hay que quedar deforme”, expresó.

Como era de esperarse, Barboza no se quedó callada y tildó a la popular ‘Urraca’ de amargada.

"Nunca serás guapa y lo sabes, eso no es lo peor. El problema es tu amargado corazón. Hablar de lo que considero tus desventajas físicas solo me pondrá a tu nivel y eso JAMÁS”, dijo a través de su cuenta de Instagram.