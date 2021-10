Luego que Flavia Laos asegurara que Patricio Parodi le negó en reiteradas ocasiones que tuviera un romance con Luciana Fuster, Magaly Medina se burló de la modelo por preguntarle a su expareja sobre su vida sentimental.

“Pero si tú ya no estás con alguien y ya no quieres saber nada de este pata, ¿por qué vas y le preguntas por ella, por qué le vas a cuestionar, por qué le vas a pedir explicaciones?”, señaló la popular ‘Urraca’.

Para la conductora de “Magaly TV: La Firme”, Flavia Laos estaría pendiente de la vida privada del integrante de los “Guerreros” porque todavía siente algo por él.

“Yo sigo pensando que esta chica sigue muriendo por el ‘Pato’, y él ahora está entusiasmado como actor”, dijo entre risas para luego señalar que Patricio Parodi disfruta cuando protagoniza escenas de besos en la serie “La Academia, Desafío y Fama”.

PATRICIO NIEGA A LUCIANA:

Flavia Laos señaló, para las cámaras de “Amor y Fuego”, que el ‘Pato’ Parodi le negó que tuviera una relación con Luciana Fuster cuando ella se lo consultó directamente.

“Ah sí, yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no, me dijo esto literal: ‘Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca y que no hay forma’”, sentenció.

