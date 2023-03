Tal como se había anunciado, Magaly Medina brindó una entrevista exclusiva a Verónica Linares, y no solo reveló detalles inéditos de su trayectoria profesional sino también de su vida personal como la relación con su único hijo Gianmarco Mendoza.

La ‘Urraca’ sorprendió al revelar que su hijo aún no se ha casado y tampoco tiene hijos a sus 38 años de edad. Asimismo, contó que él decidió irse del país para abrirse un futuro mejor en el extranjero.

“No está casado, tampoco tiene hijos [¿No te ha hecho abuela?] Felizmente. Mi hijo es bien difícil tiene una personalidad difícil. Tiene un carácter complicado, yo que soy su madre lo sé. Sé que ha tenido enamorada, yo respeto su anonimato”, sostuvo la ‘pelirroja’.

Magaly Medina reconoció que su fama afectó de alguna manera el desarrollo profesional de su hijo, es por eso que le alegra que haya abandonado el Perú en busca de sus sueños.

“Los hijos de las personas famosas tienden a ensombrecerlos, a no dejarlos desarrollar. Espero que mi hijo lo haga fuera del Perú, acá no lo ha podido hacerlo. Está afuera, no está acá, decidió irse afuera. No creo que vuelva y supongo que vendrá a visitarnos en Navidad”, dijo.

“A mí me encanta que mi hijo que esté lejos, porque sé que allá es un anónimo, no es el hijo de Magaly Medina. Él está feliz (...) Los hijos tienen que encontrar su propio camino”, acotó.





