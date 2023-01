Nadie se lo esperaba. Magaly Medina reveló en su programa una noticia que remeció la farándula y el fútbol peruano. Renato Tapia, conocido como ‘El capitán del futuro’ de la selección peruana, se niega a reconocer a su hijo de seis años, a quien aún no lo ha firmado.

La popular ‘urraca’ no dudó en comenzar su programa recalcando que no es un ‘ampay’, sino una denuncia, pues la “la historia es algo que miles de mujeres la sufren”, aclaró Medina.

Por ello, la presentadora volvió a enfatizar que “un personaje muy querido por el público peruano ha sido denunciado por su pareja”, pues “ha callado más de 6 años, la convencieron de que no debía hablar”, mencionó.

Daniela Castro, madre del hijo no reconocido del futbolista peruano, reveló que tuvo una relación con Renato Tapia cuando eran adolescentes, por lo que crecieron siendo muy buenos amigos.

Cuando ‘El capitán del futuro’ comenzó a forjar su carrera en el exterior, se alejaron, pero aún mantenían buena comunicación. Incluso, cuando el futbolista ya estaba casado, se volvieron a encontrar y tuvieron un ‘affaire’, producto de ello terminó embarazada.

Cuando Castro se contactó con el futbolista para comunicarle que estaba embarazada, Tapia se desentendió en un principio. “Me dijo que lo sentía mucho, que me quería mucho, pero que no iba a estar presente”, señaló la joven.

“Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de mi hijo. Me daba verguenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, dijo.

Cabe resaltar que Daniela Castro ya había quedado embarazada a los 16 años de su primer hijo, por lo que nunca pasó por su mente abortar al bebé a sus 21 años.

La joven señaló que tuvo un acuerdo verbal con el futbolista, que especificaba que él le entregaría 3 mil dólares como pensión para su menor hijo; sin embargo, dejó de mandarle esa cantidad porque su abogada exigía un cuadro de gastos. En ese sentido, Castro junto a su abogado se negaron a enviar dicha solicitud, pues el deportista ‘tiene la solvencia económica para brindar esa cantidad’.

La obligó a vivir con su primo

Daniela denunció que al enterarse de que estaba gestando, el jugador del Celta de Vigo la obligó a vivir con su primo José Martín. El 9 de mayo nació el bebe y, a pesar de la incomodidad de Daniela, el familiar del futbolista seguía viviendo a su lado, “vigilando lo que hacía”.

“En julio del 2020. Lo sacó de la casa y recién tengo contacto con Renato”, agregó.

Prueba de ADN

La joven también contó que el 2021, el jugador llegó sin avisar y sacó un sobre en el que le dijo que estaban “las pruebas”. Ella dijo no saber de qué se trataba hasta que le muestra los hisopos y le pide que se le tome la muestra al pequeño. Sin embargo, el deportista no le mencionó cuál fue el resultado de aquel examen.









¿Quién es Andrea Cordero, esposa de Renato Tapia?

El jugador del club Celta de Vigo goza de mucha estabilidad familiar y sentimental gracias a la bonita relación que lleva con su esposa y madre de su hija, Andrea Cordero.

La esposa de Renato Tapia es una conocida bloguera y empresaria que, a través de sus redes sociales, promueve el crecimiento personal, la moda y el maquillaje.

Además, también es madre de una pequeña niña llamada Niara Amelia, producto de su relación con el mediocampista de la selección peruana.

En su canal de YouTube, Cordero cuenta a sus seguidores un poco de su vida y les comparte sus técnicas de maquillaje. En tanto, en su blog “Amelia y su lámpara”, sube contenido relacionado con la salud y la autoayuda.

