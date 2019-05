Magaly Medina retó a Antonio Pavón a someterse a una prueba de cabello para saber si consume drogas [VIDEO]

Magaly Medina y el torero Antonio Pavón dejaron atrás su amistad y se encuentran enfrentados luego que la conductora de televisión anunciara que demandará al español por lanzar comentarios denigrantes contra ella y sus seguidoras en las redes sociales.

La conductora reveló que ya se reunió con un equipo de abogados del Ministerio de la Mujer para poder unir una defensa legal y denunciar oficialmente al torero.

A través de su programa 'Magaly TV, la firme', el equipo periodístico entrevistó vía telefónica a Pavón, quien se encuentra fuera del Perú, y él siguió criticando a la 'Urraca'.

"Lo de Magaly (Medina) es un caso que yo no entiendo; la verdad que ni yo, ni ninguna persona de nuestro entorno, es su amigo ahora. Todo el mundo es su enemigo... Esa denuncia pública que yo soy un agresor, un racista, es un recurso muy bajo", señalo el torero.

Antonio Pavón también sostuvo que Magaly que era una "fumadora y una consumidora".

Al respecto, Magaly Medina muy molesta retó al español, si es que Migraciones lo deja entrar a nuestro país, a someterse a una prueba de cabello para saber si consume drogas o sustancias ilícitas.

"Creo que te equivocas, nunca he dicho que tu fumas o consumes. Las cosas que te aconsejé han sido en privado, nunca en público, para que veas lo considerada que fui. No sé de dónde sacas tremenda mentira. Me estás difamando. Además, te reto a que cuando aterrices en Perú, si es que Migraciones te deja entrar al país otra vez, a que te hagas un examen de cabello, vigilado, y vas a ver a quién le va a salir positivo", manifestó.

Recordemos que hace unos días, la conductora de televisión explicó cómo inició su conflicto con el torero y señaló que ella quería ayudarlo a conciliar con Sheyla Rojas.

"Cuando tu tuviste tu problema con Sheyla (Rojas), yo traté de ser conciliadora, pero cuando tu hermana me dijo que ustedes le querían quitar al bebé, ahí yo me opuse y se los dije en su momento", dijo la 'Urraca'.

Luego le aconsejó tomar ayuda psiquiátrica para que trate su "control de ira" debido a los insultos que lanzó contra ella y también con sus seguidoras en las redes sociales, a tal punto de llamar 'india marginal'.

