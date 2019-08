Magaly Medina responde a Nicola Porcella: “Esta noche nuevas imágenes”

Luego que se conociera que Nicola Porcella le entabló una demanda por difamación,Magaly Medina utilizó sus redes sociales para anunciar que en su programa mostrará nuevas imágenes sobre el chico reality.

“Mi respuesta ante las bravuconadas y las amenazas, siempre será la verdad. Esta noche nuevas imágenes que emitiré para que el público saque sus propias conclusiones” , dijo la conductora de ATV en su Twitter.

Como se recuerda, en el programa “Magaly TV la firme” difundieron un video donde se le observa a Nicolla, aparentemente, gritando e insultando a su expareja Angie Arizagaen los exteriores de una discoteca.

La figura de América Televisión en un comunicado que difundió en sus storie de Instagram negó haber agregado a su expareja y, por el contrario, anuncia medidas legales contra la conductora de televisión.

“La señora Medina tendrá que comprobar que, tal como lo afirma con ligereza, he agredido verbalmente a Angie Arizaga. Y esto será requerido por la vía legal, como debe ser, como corresponde por derecho a los que nos vemos violentados por ataques constantes, rebuscados y desmedidos como esta reciente acusación que claramente tiene el objetivo de perjudicarme. Violencia es mentir. Mis abogados tomarán las medidas que correspondan. Yo me dedicaré a seguir trabajando con la frente en algo y agradecido por las oportunidades que se me presentan para seguir creciendo”, escribió Porcella.