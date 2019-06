Magaly Medina responde a la madre de Farfán: "No me puede acusar por reírme de los gustos de Yahaira"

Magaly Medina le respondió a 'Doña Charo' , la madre de Jefferson Farfán , quien amenazó con demandarla por presuntamente señalar que el exclusivo departamento que adquirió el futbolista es de la cantante Yahaira Plasencia .

Durante su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora de televisión mencionó que ironizar no es un delito tipificado en la ley, así que seguirá opinando del futbolista y la salsera.

"Seríamos unos brutos si dijéramos que el departamento es de Yahaira, cuando no aparece su nombre en Registros Públicos, tampoco sale el de 'Doña Charo', debe ser porque recién se está concretando esa venta. En el periodismo la gente se molesta por la burla y la ironía, pero la constitución me ampara. No me pueden acusar por reírme y burlarme de los gustos de Yahaira, eso no está en el código penal. Si les molesta entonces no hagan tonterías, arreglen sus vidas bien", dijo la 'Urraca'.

Recordemos que la madre de Farfán expresó en el programa 'Domingo al día' que tomará medidas legales contra Magaly Medina y otros personajes del espectáculo por referirse a su hijo.

"Con este tema llego al final. Con las personas que hablan sobre mi hijo, con la señora Magaly, con la señora Klug, la señora Carla Tarazona, que todos los días se desviven hablando de él. Judicialmente voy a actuar junto a mi abogado. Y voy a ir hasta el final. Con la señora Magaly en especial, voy a ir hasta el final. Así tenga que vender lo que tenga que vender, mi casa, mi carro, voy a ir hasta el final", aseguró.



TE PUEDE INTERESAR: