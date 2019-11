¡Se inició la guerra! Magaly Medina enfiló nuevamente sus comentarios contra la cantante Mirella Paz, quien le respondió severamente a la conductora luego que se burlara de su salida del programa ‘Mujeres al mando’ señalando que “era un cero a la izquierda” y que “solo servía para que pruebe la comida”.

En un amplio espacio de su programa, Medina tuvo duros calificativos contra la exparticipante del Miss Perú pues, al parecer, no le gustó que la calificara de “vieja payasa” a través de un video que compartió en sus redes sociales.

La periodista señaló que las expresiones de Paz sería de “una mujer vulgar y sin clase”. Asimismo aseguró que la joven es una desconocida que no destacó durante su paso por la televisión.

“Se le salió el barrunto a la mujer (...) se nos presentó como una mujer vulgar sin clase. Bien hicieron entonces en deshacerse de ella en ese programa”, señaló.

Pero la respuesta de la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ no quedó allí, pues dijo que la gente no la recuerda tras su paso por el magacín de Latina y se burló por su poco tiempo que estuvo en pantalla. “No tenía nada de cultura ni formación. La gente no se acuerda de ti, solo sabe que eras un mueble más”, dijo Medina.

LE RESTÓ IMPORTANCIA

Como se recuerda, Mirella Paz habló con Perú21 y dijo estar acostumbrada a los cuestionamientos y restó relevancia al comentario inicial emitido por Magaly Medina.

“Sus comentarios no me interesan. Lo que menos me importa es si habló mal. Estoy acostumbrada a muchísimas críticas. He pasado bullying, he pasado por un psicólogo, he pasado por tantas cosas como para que una señora venga a querer hacerme sentir mal. Jamás. Conmigo no va a poder, conmigo perdió”, dijo la cantante.