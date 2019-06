'El valor de la verdad': Magaly Medina recuerda a Aída Martínez cuando despotricó sobre el programa [VIDEO]

Luego de que se revelara que la protagonista de ' El valor de la verdad ' de este sábado será Aída Martínez , Magaly Medina , no dudó en mostrar un video de la arequipeña contando su experiencia con el programa.

Al inicio de “Magaly TV: La Firme”, la conductora de televisión recordó a los televidentes cuando ella dijo que no volvería a participar en ' El valor de la verdad'.

“No volvería a sentarme nunca más […] hablé del tema de mi sexualidad, que tuve que mentir, yo me senté y me dijeron que la pregunta 19 dice que si eres bisexual, y yo dije ‘eso es mentira, yo me declaro heterosexual’ [...] (ellos me respondieron) pero te ha salido en el bolígrafo que eres bisexual, entonces tienes que decir que sí o pierdes la plata”, relató Aída Martínez tiempo atrás en el programa del conductor Carlos Cacho.

Sin embargo, pese a lo señalado, Aída Martínez se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, donde responderá preguntas sobre George Forsyth, el 'Loco' Vargas y posiblemente sobre Jefferson Farfán.

Aída Martínez tuvo un corto romance con George Forsyth hace unos años. La modelo arequipeña salió al frente para apoyar a Vanessa Terkes en su denuncia por violencia psicológica contra el alcalde de La Victoria.



