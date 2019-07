Magaly Medina pidió a niños no ver su programa: "¿Qué podrían aprender de mí? ¡Qué vergüenza!"

Magaly Medina presentó su libro 'Hola, guapa' en la Feria Internacional del Libro (FIL) y en medio de la ceremonia una niña le preguntó que le diría a los niños que la ven en televisión.

"Hola Magaly, te veo en la televisión desde que tenía tres años, me acuerdo cuando tenías la vieja canción de la 'Urraca'... la cantaba y hasta ahora te veo en la televisión. ¿Qué le dirías a los niños que te ven?", interrogó la pequeña a la periodista.

Avergonzada y nerviosa la periodista recomendó a la infante y a todos los niños no sintonizar su programa porque era para mayores de 18 años. Es más, la figura de ATV reconoció que los niños no aprenderán nada en su espacio televisivo.

"Le recomendaría que no me vean (risas) porque a esa hora hay que dormir... Además, yo soy un producto apto para mayores de 18 años, no sé qué podrías aprender de mí, ¡qué vergüenza!, ¿qué puede aprender una niña de esa edad de mí?", se preguntó la periodista.

Medina Vela finalizó su respuesta pidiendo a los niños dedicarse a la lectura en vez de prender la televisión.

"¿Pero qué le puedo decir a los chicos? Que lean, en vez de ver televisión, traten de leer, ahora hay libros digitales. Mis grandes sueños los encontré en las páginas de los libros", precisó.

El público aplaudió el mensaje de la periodista.

TE PUEDE INTERESAR: