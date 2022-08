Magaly Medina volvió a cuestionar la actual apariencia de Gisela Valcárcel quien -a su juicio- luce desmejorada debido a que se habría sometido a tratamientos estéticos en la cara que no habrían sido muy favorables para ella.

Es por ello, que en la más reciente edición de su programa, la popular ‘Urraca’ se mostró dispuesta a revelarle sus ‘secretos de belleza’ pues considera que -a pesar de tener casi la misma edad- el aspecto de su colega dista mucho del de ella.

“Tienes que prometerme que vas a ir a hacerte la cara a donde no te la malogren, porque te han puesto así los pómulos...¡Te los han hinchado!”, manifestó asombrada la conductora de televisión, y continuó con su crítica contra la mamá de Ethel Pozo.

“De verdad es que hay gente que ahora se vende como médicos, médicos estéticos, pero lo único que hacen es deformarte la cara mucho... Cuidado Gise, tú escríbeme no más y yo te yo a dar todos mis consejos”, agregó.

“¡Ay, he venido generosa hoy día, he venido buena gente!... Es que claro, finalmente tenemos la misma edad. Yo no soy nada egoísta, ni mezquina. A mí me encanta contarle a todo el mundo todo lo que me hago y lo que me dejo de hacer para que lleguen a mi edad así y no maltratadas”, aseguró.

“Tampoco vayan a esos lugares donde no sé qué les hacen y las dejan todas deformadas como ya saben quien”, dijo burlándose en referencia a Janet Barboza. “¡Pobres! (Se quiere ver de) diez años menos, pero parece que tuvieran 20 años mas. La vida las ha maltratado”, finalizó.

