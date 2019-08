Magaly Medina a Nicola Porcella tras agresión a Angie Arizaga: "Eres un altanero que no hace mea culpa"

Magaly Medina arremetió en contra de Nicola Porcella, quien amenazó con demandarla tras la difusión de un video en donde agrede verbalmente a su expareja sentimental, Angie Arizaga.

"Eres un altanero y no tienes nada de modestia para reconocer que 'me excedí, me pasé de copas...' lo que sea para contentar a la platea, para mostrar respeto por tu público y por la mujer que fue tu novia. ¿No sé? Cualquiera hace siquiera un mea culpa", precisó la periodista.

La conductora de 'Magaly TV La Firme' tildó de violento a Porcella por haber "insultado y mentado la m*** a quien fue tu novia. Y no tengo ninguna intención de perjudicarte, no eres de mi circulo, no eres mi amigo, ni lo serás".

No obstante, advirtió que se defenderá ante la justicia si el chico reality pretende continuar con su demanda. "No vengas a amedrentarme ni a amenazarme. Haz lo que reverendamente te da la gana que a mí no me asustas", indicó.



VIDEO AMPAY A NICOLA PORCELLA: