Néstor Villanueva se refirió a las recientes imágenes que difundió Magaly Medina en las que se le ve acompañado de una misteriosa mujer en Chancay. El cantante no solo descartó que tenga un vínculo con la joven, sino que, además, aseguró que se trata una menor de 17 años.

Según explicó en una entrevista para el programa “Arroz con mango”, el esposo de Florcita Polo dijo que la adolescente es hija de una amiga suya, que también se encontraba presente en dicha reunión.

“Ese tema del ampay es algo delicado en el que se ha metido la señora Magaly Medina, porque me han involucrado con una chica de 17 años, quien estaba con su madre, que es mi amiga desde hace mucho tiempo, y todos nos dedicamos a la música”, aclaró el artista.

¿Alistan demanda contra Magaly Medina?

Néstor Villanueva también señaló que la difusión de las imágenes en el programa “Magaly TV: La Firme”, en donde dejan entrever que tendría un romance con la adolescente, no han sido del agrado de la familia de la menor, y que estarían evaluando iniciar acciones legales en contra de la popular ‘Urraca’.

“Sé que van a tomar cartas en el asunto. Pues ahí no se ve nada malo, no me ven abrazándola ni nada parecido”, sentenció.

El artista cuestionó que el programa de espectáculos haya intentado involucrarlo con una menor de edad, y aclaró que durante su matrimonio con la hija de Susy Díaz no ha protagonizado algún tipo de escándalo.

“Nunca me han visto tomando en una discoteca ni en escándalos, por eso me llama la atención que hayan vendido eso como un ampay”, finalizó.

