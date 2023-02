Magaly Medina lanzó fuertes calificativos contra Carlos Vílchez luego que el comediante le enviara un mensaje desafiante al rechazar sus constantes críticas por negar en varias oportunidades que se iría a trabajar a América Televisión.

El nuevo conductor de “Mande quien mande” le respondió más temprano a la ‘Urraca’ por tildarlo de hipócrita y dejó en claro que no le interesaba sus críticas. “Tantos años me lo dicen. Ella puede decir lo que quiera y sienta. Es libre de decir lo que piensa. Magaly, ven para acá y en mi cara me dices hipócrita. Yo te voy a contestar”, señaló la popular ‘Carlota’.

Ante ello, Magaly no se guardó nada y descargó toda su artillería contra el compañero de María Pía Copello y consideró que estaría pisando huevos.

“Quiero referirme a sus declaraciones bastante patanescas, dignas de vándalo de barrio. ¿Este con quién piensa que está hablando? con un barrista malcriado, con uno de sus patas del barrio ¡Qué desubicado!”, cuestionó la conductora de espectáculos.

“Una cosa es que él vaya América y se crea dueño del programa, porque ni siquiera ha dejado hablar a María Pía durante todo el programa, puede que los humos se le hayan subido a la cabeza, pero de qué es mentiroso, lo es”, agregó.