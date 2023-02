Magaly Medina volvió a lanzar duras críticas contra Brunella Horna por molestarse con la producción de “América Hoy” por revelar la estatura de su esposo Richard Acuña. Fiel a su estilo, la ‘Urraca’ cuestionó a la modelo al considerar que su actitud saca a relucir sus complejos frente a cámaras.

“¿Por qué se ofende sí está casada con un chato? ¿cuál es el problema? Lo elegiste tú, a menos que ese chato sea acomplejado y no le gusta que su novia o esposa sea alta”, cuestionó.

La figura de ATV continuó lanzando toda su artillería contra la influencer por censurar las bromas sobre la estatura de su esposo, y le recomendó cambiar de oficio.

“Ella es el hazmerreír de la producción, se ofende y un poco más le faltó llorar al aire. Entonces las cosas hay que tomarla tomarse a uno con sentido del humor. Ella está en el lugar equivocado frente a una cámara de televisión… uno no vive de la belleza física o de la estatura”, arremetió.

“Se pone a llorar al aire, a mí me causa mucha irritación como televidente que tengas una chibola malcriada haciendo pataleta, y eso le da más ganas a la gente que está a su alrededor de fastidiarla más”, añadió.

¿Qué dijo Brunella Horna?

“América Hoy” presentó este viernes una divertida secuencia donde los conductores debían adivinar cuánto miden algunos personajes del mundo del espectáculo, sin embargo, la ‘Baby Brune’ no imaginó que ella y su esposo serían incluidos en la lista.

Según la producción, Brunella Horna mide 1.70 m, mientras que Richard alcanza los 1.55 m, lo que significa una diferencia de 15 centímetros entre ambos. Ante tal afirmación, la modelo se mostró fastidiada y no dudó en defender a su esposo.

“Es un programa informativo, no solamente diversión. Así que pongan la realidad. Están equivocándose demasiado en la producción. ¿Qué está pasando? No están trabajando bien”, expresó enojada la modelo.

“¡Qué atrevidos! Se equivocan, a mí no me gusta que mientan. Si van a hacer un juego pon la realidad porque 15 centímetros no es. Son unos mentirosos”, agregó.