Luego de la difusión de unas imágenes que mostraban a los jugadores de Alianza Lima Carlos Ascues y Jean Deza participando de una fiesta en la vivienda del primero en San Miguel, sorprendió la respuesta del entrenador del club, Pablo Bengoechea, quien minimizó la situación por tratarse de una reunión privada.

Sin embargo, quien no quedó a gusto con las declaraciones del técnico ‘íntimo’ fue Magaly Medina quien inicialmente respondió en su cuenta de Twitter: "¿Reímos o lloramos con estas patéticas respuestas que buscan justificar lo injustificable?”. No obstante, la conductora no se quedó de brazos cruzados y en un adelanto mostró un nuevo ‘ampay’ protagonizado por Ascues.

En un adelanto del programa ‘Magaly Tv, la firme’ se observa al recientemente fichado jugador blanquiazul bailando en lo que sería el interior de una discoteca.

Como se recuerda, tras conocerse de este ‘ampay’ aseguró que sus pupilos se encontraban en su tiempo libre y al interior de la casa de uno de ellos por lo que no consideró el hecho como una falta. No obstante les recomendó tener más cuidado para evitar que vuelva a ocurrir.

“Los jugadores les digo que tengan cuidado cuando salen. Que no salgan a la vereda de sus casas. Después, hay que tener cuidado con quien invito porque se hace difícil vivir acá. Vamos a tomar este como una enseñanza y vamos a intentar que no se repita. Si los futbolistas hacen una reunión en su casa, que no abran la puerta. Que tengan empleados para que hagan eso”, comentó.