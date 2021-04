La conductora Magaly Medina aprovechó un momento de su programa de espectáculos en ATV para dirigirse a Nicola Porcella luego que el Décimo Primer Juzgado Penal de Lima fallara a su favor en primera instancia en el juicio de difamación que le interpuso el exintegrante de “Esto es guerra”.

La conductora presentó una publicación de Nicola Porcella en Instagram donde se refirió a todos los momentos difíciles que ha vivido en los últimos años. Medina aseguró que la demanda todavía se resolverá en una instancia superior.

“Hoy día ha hecho unas publicaciones celebrando que me ha ganado un juicio en primera instancia, un juicio que me puso por difamación y él celebra. ¿Cuál justicia? ¿De qué estamos hablando?”, empezó diciendo Medina.

“Yo no te quité el trabajo, yo no soy gerente, no soy tu productora. Quienes te dejaron sin chamba no fuimos nosotros. Y por eso además no es que me hayas denunciado, me has denunciado por criticarte en este programa con la ironía y el sarcasmo al que estoy acostumbrada. Me has demandado por no tener correa, como lo hacen unos, pero en este negocio uno no se araña fácilmente, uno para el pecho como los machos. Esta es una selva donde el más fuerte resiste”, añadió.

Finalmente, Magaly Medina aseguró que ella y su abogado apelaron la resolución y esperan que una sala superior resuelva el caso.

“Esta no es ninguna victoria porque estamos hablando de una primera instancia, vamos a ir a una segunda instancia y ahí veremos. No a todos les va a parecer que algo dicho con sarcasmo, una crítica televisiva es difamación. Voy a esperar que una sala superior defina esto porque, mi abogado y yo, hemos apelado. No tienes mucho de que jactarte. Nos vemos en la segunda instancia”, precisó Magaly.

El enfrentamiento legal entre Magaly Medina y Nicola Porcella inició en 2019. En ese entonces, Porcella presentó una demanda contra la conductora de televisión por difamación agravada por el caso de las modelos que denunciaron haber sido dopadas en una fiesta en Asia.

