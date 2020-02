Magaly Medina aseguró que, bajo ninguna circunstancia, estaría dispuesta a perdonar una infidelidad de su esposo, Alfredo Zambrano.

La conductora de espectáculos aprovechó su canal de YouTube para responder las preguntas de sus seguidores entre las que se encontraba si estaría dispuesta a dejar pasar una circunstancia como las que últimamente expuso en su programa.

Medina señaló inicialmente que si la infidelidad ocurrió antes, no le afectaría. Sin embargo, fue muy clara al precisar que ella exige el mismo respeto que da a su pareja.

“Si no la he visto, si no me lo han hecho en mi época, si no ha sido cuando ha estado conmigo, sí claro. Si no ha sido en mi año, no me ha hecho daño (...) Es bien difícil (que perdone una infidelidad) yo soy una persona bien leal, exijo lealtad", comentó.

En la misma línea, Magaly puso como ejemplo el ‘ampay’ que le hizo al futbolista Carlos Zambrano para lanzarle una advertencia a su esposo Alfredo Zambrano.

“Si, por ejemplo, veo que mi esposo se fue a un catamarán con una amiga y la está besuqueando. Ahí, discúlpame, pero me está recontra faltando el respeto”, agregó.

La periodista de espectáculos dijo que por un cuestión de autoestima no continuaría una relación que ya ha tenido una situación de este tipo.

“Demasiado para mi amor propio, no podría (perdonar). La vida es tan sencilla, tan rica de ser vivida, por qué vamos a estar sufriendo. Si ese hombre te fue infiel, pues ya no te quiere”, aseveró.