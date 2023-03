Magaly Medina inició su programa de espectáculos dando más detalles del ‘ampay’ de un futbolista de la selección peruana con la modelo Jossmery Toledo. Según precisó, se trata de un pelotero que juega en Cusco y que los rumores se iniciaron desde octubre del 2022.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra la exsuboficial por involucrarse con este personaje ligado pese a que está casado y tiene hijos.

“Esta mujer sabe que el jugador es casado y tiene hijos, no está separado que sepamos, eso todo el mundo lo sabe. Ellas pueden ser todo lo trampas que quieran, pero hay mujeres como Jossmery que les interesa dos pepinos si él es casado, comprometido, no les importa. Eso es un tipo de valores que no tienen algunas personas”, arremetió.

En otro momento, la figura de ATV también criticó al protagonista del ‘ampay’ por no respetar su matrimonio.

“Este jugador es quien le tiene que guardar respeto a su esposa, él que además andaba siempre hablando que para él la familia era siempre lo primero, y que aparece en sus redes sociales siempre acompañado de su mujer y de sus hijos”, cuestionó.

