Magaly Medina arremetió contra Alejandra Baigorria en su programa de este viernes, luego que la chica reality saliera en defensa de su padre Sergio Baigorria luego de recibir críticas por llamar “ignorantes” a vecinos de Chaclacayo que criticaron su gestión en la Municipalidad ante los desastres ocasionados por los huaicos.

“Tú eres una emprendedora y no puedes utilizar los miles de seguidores que tienes para ir y defender a papi, porque papi ya es grandecito y además tiene un cargo público y un cargo político, es alcalde y tiene que asumir las riendas de su distrito porque la gente lo eligió a él y no a ti”, empezó criticando la ‘Urraca’.

A la conductora de “Magaly TV: La Firme” no le cayó nada bien que la ‘combatiente’ culpara a la gestión anterior de la falta de recursos del municipio, y criticó que saliera al frente para destacar las labores ediles de su progenitor.

“No me vengas pues mamacita, tú no eres la alcaldesa. El alcalde es tu señor papá, que tiene que tener los pantalones suficientes para ser líder, para buscar soluciones y ayuda, no ella que tiene que dejar su trabajo en Gamarra y en la tele e ir y comprar de su plata y repartir”, criticó.

¿Qué dijo el papá de Alejandra Baigorria?

En una entrevista con los medios de prensa, el burgomaestre de Chaclacayo fue consultado sobre las personas que lo acusan de inacción frente a los desastres naturales y su respuesta dio mucho qué hablar.

“A ver, díganme qué departamento no está con lluvias, Chosica también, o sea, ¿también es culpa de su alcalde? O sea, todo es culpa del alcalde (...). Eso manifiestan los ignorantes, que todo es culpa del alcalde, nos hemos confiado todos, hasta el presidente, es un desastre natural. ¿Ante un desastre natural qué vas a hacer? ¿Qué harías ante un huaico?”, expresó.