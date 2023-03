Magaly Medina se convirtió en otra de las figuras de la farándula que han salido a apoyar a los damnificados de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias. La ‘Urraca’ llevó 1000 raciones de comida al sector de Las Flores en Jicamarca, sin embargo, aclaró que, a diferencia de Ethel Pozo, este gesto fue solventado por ella misma.

“hoy día fuimos a Jicamarca es cierto, supervisé los trabajos. Me puse la mano al bolsillo, no le pedí a nadie salvo a mi marido para que colaboré con mi bolsillo, con mi donación”, explicó.

En otro momento, la conductora de “Magaly TV: La Firme” también aseguró que no le pidió apoyo a ninguna empresa y además pagó el servicio de los cocineros que prepararon los potajes para los afectados de los huaicos.

“Estuvo mi equipo junto con cocineros, a quienes les pagamos por su tiempo, porque creo que tampoco los cocineros pueden verse perjudicados diciéndoles dóname tu tiempo. Muchos de ellos trabajan en restaurantes, trabajan de manera independiente y hay que pagarle sus horas para que nosotros podamos hacer una obra de bien”, precisó.

Magaly finalmente volvió a lanzar duras críticas contra Ethel Pozo y su madre Gisela Valcárcel por adjudicarse el apoyo solidario que otras personas llevaron a los damnificados, eso al dar a entender que fue organizado por el programa “América Hoy”.

“Este tipo de ayuda lo hemos hecho con nuestro bolsillo, no como muchos que dicen: ‘Hay que llamar a fulano que nos dé y nosotros aparecemos (en la foto)’. Yo no tengo el espíritu de Gisela (Valcárcel), yo soy muy diametralmente opuesta a ella, por eso es que muchos años mi caridad nunca la he puesto en vitrina”, acotó.