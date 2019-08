Magaly Medina: 'Jefferson Farfán y su mamá me están demandando por 5 millones de soles'

No le piensa dar un solo sol. Magaly Medina reveló que Jefferson Farfán y su mamá, la señora Rosario Guadalupe, la están demandando por "daños y perjuicios" y que a través de una querella judicial planean que ella les pague 5 millones de soles.

En conversación con Trome, la conductora de televisión asegura que la estrategia del futbolista es demandarla por lo civil para así poder conciliar y beneficiarse económicamente.

El futbolista habría iniciado este proceso debido 'Magaly TV, la firme' le dedicó varios programas a investigar sobre los detalles de su nueva casa en una exclusiva zona de Lima. El mismo espacio insinuó que la vivienda había sido adquirida por el futbolista del Lokomotiv para Yahaira Plasencia.

"La ‘Foca’ Farfán, como sabe que no me puede demandar por difamación porque no he mentido, me está demandando por la vía civil, por cinco millones de soles. Él y su mamá me están pidiendo una conciliación y ya los abogados están viendo cómo van a defenderme, pero definitivamente este es un prepaso para demandarme por dinero, igual me voy a defender, porque, qué daño y perjuicio le puedo haber hecho diciendo algo que ellos saben que es verdad”, manifestó.

Magaly Medina contó que tanto ni ella ni su abogado asistieron a la primera citación y que no sabe si irán a la segunda pues considera que se trata de un "saludo a la bandera". "Esta cuestión de conciliación es para que yo le dé los cinco millones de soles y no pienso darle un sol, entonces no hay conciliación y si no hay, se va a juicio. Ya los abogados del canal tomarán cartas en el asunto", refirió y remarcó que no piensa volver ir a la cárcel.



HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

Los rumores de una presunta relación clandestina entre la 'Foquita' y Yahaira iniciaron cuando el programa de Magaly Medina mostró imágenes donde se observa a la madre del seleccionado nacional entrando a un lujoso inmueble. Tras una serie de reportajes, el espacio dio a entender que la que estaba pendiente de amoblar ese lugar era Yahaira Plasencia.

En aquel entonces, la madre del futbolista, Rosario Guadalupe, rompió su silencio y amenazó con empezar acciones legales contra las personas que, para ella, están difamando a su hijo.

"Con este tema llego al final. Con las personas que hablan sobre mi hijo, con la señora Magaly, con la señora Klug, la señora Karla Tarazona, que todos los días se desviven hablando de él. Judicialmente voy a actuar junto a mi abogado. Y voy a ir hasta el final. Con la señora Magaly en especial, voy a ir hasta el final. Así tenga que vender lo que tenga que vender, mi casa, mi carro, voy a ir hasta el final", aseguró la popular 'Doña Charo'.

Por su parte, Yahaira Plasencia confirmó que ha retomado su amistad con Jefferson Farfán pero negó rotundamente que sean pareja.

"Él y su familia son personas que yo estimo muchísimo. Está lesionado y fue operado. Ahí están las personas que realmente lo estiman y lo quieren. Una de esas personas, soy yo. Ahorita somos buenos amigos", dijo.