Luego de las discrepancias surgidas entre Janet Barboza y Magaly Medina, las conductoras de televisión se vieron las caras en un set de televisión y lo hicieron para cuestionarse las cirugías plásticas que se habrían hecho.

Desde el inicio de la entrevista, la periodista de espectáculos increpó a Barboza por el apodo de ‘retoquitos’ que le habría adjudicado Rodrigo González tras la cantidad de intervenciones a las que se habría sometido.

“Bien fresca eres para adjudicarme cosas cuando tú eres la campeona, la maestra en cirugías. No seas fresca pues Magaly, la animadora con más cirugías eres tú (...) hasta el pie te has hecho”, empezó la popular ‘Rulitos’.

Magaly Medina no pudo controlar la entrevista y dijo que se había operado porque le hacían bullying por fea y que solo se había operado la nariz.

“Nunca me he hecho nada en la cara, yo me he potenciando, no me he metido cuchillo, ni sustancias (...) Tú eres ignorante, yo acepto y hasta doy consejos, yo de repente no nacía bonita, pero lo que tengo es que he potenciando mis atributos”, refirió la periodista.

Janet Barboza y Magaly Medina protagonizan fuerte enfrentamiento verbal. (Video: ATV)

Sin embargo, la 'Rulitos’ rebatió la respuesta asegurando que solo bastaba con comparar las fotos del pasado con las de la actualidad.

Ambas protagonizaron una encendida discusión en la que cada una se sacó a la cara sus aspectos físicos. “Tienes toda la cara estirada que no tienes ni expresión (...) Eres burra” volvió a arremeter Medina.

Tras varios minutos de discusión que no pudo contenerse, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ no se quedó callada y tildó de ‘bataclana’ a la exanimadora de ‘La Movida’ generando la respuesta de esta quien calificó de “vulgar” a la pelirroja.