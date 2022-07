Magaly Medina no fue ajena al reciente conflicto entre el futbolista Paolo Guerrero y Erick Osores y Gonzalo Núñez. Sobre este enfrentamiento, la presentadora de espectáculos se mostró incrédula frente a una posible demanda de los conductores deportivos al ‘Depredador’.

“Todo inició cuando estos dos periodistas que tienen un programa en un canal de YouTube dijeron que Paolo Guerrero en Alianza Lima le habrían ofrecido 96 mil dólares. Mucho más de lo que ganaría (Jefferson) Farfán. Entonces ellos dijeron que Paolo no habría aceptado la oferta porque prefiere esperar otra de un club de Brasil”, empezó diciendo Medina.

Magaly también resaltó que a Paolo Guerrero no le gusta que hablen mal de él y que suele molestarse cuando estas cosas suceden. “Paolo se molestó, porque no está acostumbrado a que lo critiquen. Se lanzó contra estos dos periodistas deportivos y les dijo que seguramente alguien les habría pagado para que hablen en su contra. Ahí ardió Troya”, precisó.

Asimismo, la conductora de “Magaly TV, la firme” ironizó con la advertencia de una demanda que hicieron Erick Osores y Gonzalo Núñez a Paolo Guerrero. Según dijo Medina, solo “hacen pura alharaca”.

“Ahora estos dos periodistas amenazan con demandar a Paolo Guerrero por difamación y le han dado un plazo de 15 días para que se retracte. Qué buenos que son, 15 días para que lo piense bien, lo consulte con su almohada, con sus abogados y le den tiempo. Cuando uno quiere demandar dice: ‘Te doy un plazo de 24 horas para que te rectifiques sino me voy donde un abogado’. Hacen pura alharaca y la hora de la hora no lo van a demandar, pero el chisme está interesante”, señaló, entre risas, Magaly Medina.

Como se recuerda, a través de sus redes sociales el delantero nacional se pronunció por las declaraciones que señalaban que había pedido más de 90 mil dólares para formar parte del actual plantel de Alianza Lima.

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto, no es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas). Tengo que ponerle un final porque sí me crea una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece”, escribió en sus stories.

