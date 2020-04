‘Distinguida dama’ es la canción que el cantante de cumbia, Tony Rosado, lanzó en plena cuarentena y cuya letra parece haber sido inspirada en la labor que realiza Magaly Medina. Sin embargo, hasta el momento el intérprete no ha dicho nada al respecto.

Quien sí opinó sobre este tema fue la conductora de espectáculos. Ella aseguró que no se da por aludida con la canción del ‘Ruiseñor de la cumbia’.

“Yo no me siento aludida realmente, pero para aquellos que han dicho que la canción estaría dedicada a mí. A mí me resbala”, comentó en su programa.

Medina; sin embargo, aprovechó luego para lanzarle una advertencia al cantante que meses atrás se vio envuelto en un escándalo por los comentarios machistas e insultos que lanzaba en sus conciertos lo que incluso le valió una denuncia en la Fiscalía.

“Cuidado Tony que esa denuncia en la Fiscalía puede reabrise. Vete con cuidado, nomás, que este chiste te puede salir bien caro”, agregó la conductora.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce a la "Palta emocionada", la nueva sensación viral de la cuarentena