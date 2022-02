Magaly Medina tuvo duros comentarios en contra de Shirley Arica, esto luego que apareciera llorando en un programa ecuatoriano tras ser vinculada en la investigación policial a la organización criminal conocida como ‘Los incorregibles’.

“A veces la primera cosa que tiende a hacer la gente para defenderse es ponerse a lloriquear. Creemos que lloriqueando vamos a conseguir que todo el mundo haga nuestra voluntad y no es así”, empezó criticando la popular ‘Urraca’.

La crítica no quedó ahí. La presentadora de espectáculos continuó cuestionando a la popular ‘chica realidad’ por no tener argumentos para defenderse, y la instó a probar su inocencia con documentos.

“Con lloriqueos no se dan explicaciones. Las explicaciones cuando te las piden se tienen que hacer con documentos. (…) Si hay una investigación, ella tiene que demostrar que esa plata salió de su cuenta. Ella es una persona de la farándula que siempre ha estado en problemas”, acotó.

Shirley Arica se quiebra:

Shirley Arica señaló entre lágrimas, en el programa ‘En Contacto’ de Ecuador, que las acusaciones en su contra han manchado su nombre, y que no tiene ningún vínculo con la banda criminal.

“Llevo mucho tiempo lidiando con distintos ataques, yo creo que como lo he dicho en reiteradas ocasiones, por falta de madurez, pero he sabido levantarme en cada una de las cosas que me han pasado. (…) No tengo por qué ser juzgada ni mi nombre tiene por qué ser manchado por algo que no tengo nada que ver”, sentenció.

