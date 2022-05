Luego que Tula Rodríguez negara haber intentado quitarle parte de la herencia a los hijos mayores de Javier Carmona, Magaly Medina anunció que presentará la versión oficial de Lucas y Tadeo Carmona que dejaría muy mal parada a la conductora de “En Boca de Todos”.

“Yo le voy a decir a la señora Tula Rodríguez que yo tengo esta nota firmada por Lucas y Tadeo Carmona, los hijos mayores de Javier Carmona, y vamos a entender con manzanitas de qué se trata todo esto. Están pidiéndote a ti algo que tú no cumples con hacer desde hace mucho tiempo”, señaló la ‘Urraca’ al iniciar su programa.

Según adelantó la conductora de espectáculos, la actriz estaría dilatando el proceso judicial para evitar que sus hijastros dispongan de los bienes que dejó el fallecido gerente de televisión.

“Ellos no pueden decidir sobre los bienes que dejó su padre pese a ser los herederos legítimos al igual que tú y tu hija, porque tú no has cumplido con un trámite que debes hacer, o que presentas, pero no cumples con las instrucciones del juez”, explicó.

Magaly Medina arremetió contra Tula Rodríguez luego que la instara a no darle pantalla a Paola Bisso por presuntamente afectar la salud emocional de su hija, pese a que ella también es madre de los hijos de Carmona.

“Y todavía sales, reclamas, lloriqueas y te victimizas para que un país entero diga: ‘la mala de Magaly y pobrecita Tula’. No te sirve porque hay mucha gente que no cree en las cosas que tú dices y yo ahora voy a desmentir todo lo que tú hoy has dicho”, sentenció.

