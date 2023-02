Magaly Medina, quien se ha caracterizado por no ser tan querida en el mundo futbolístico por sus sonados ‘ampays’ a estos deportistas, sorprendió a sus televidentes al defender a Jefferson Farfán de las críticas que viene recibiendo por la lujosa fiesta que organizó a su hijo con Melissa Klug en Miami.

“¿Por qué lo critican? Creo que una persona que ha logrado éxito en la vida se puede gastar la plata en su hijo como quiere. Si lo quiere malcriar, engreír, está gastando su plata no la del vecino, no pide prestado a los amigos”, cuestionó la ‘Urraca’.

La conductora de espectáculos también destacó que la ‘Foquita’ quiera pasar más tiempo con sus hijos luego de pasar varios años jugando fuera del país.

“Él la ha pasado muy mal de jovencito, tiene orígenes muy humildes, y ahora quiere que su hijo tenga las cosas que de repente nunca tuvo. ¿Por qué no podemos hacer eso por nuestros hijos? Yo a Jefferson le puedo criticar muchas cosas pero eso no le voy a criticar”, añadió.

¿Por qué critican a Jefferson Farfán?

Como era de esperarse, no todos los usuarios vieron con buenos ojos la ostentosa fiesta que el exdeportista realizó por el cumpleaños de su hijo y muchos aseguran que le está enseñando a ser una persona materialista y presumir sus lujos.

“Consejo, si quieres que sepa cómo conseguir lo deseado con esfuerzo, no le des todo lo que tú no tuviste, solo dale lo que necesita para vivir”; “Enséñales a siempre ser humildes. A veces no es bueno darles a nuestros hijos cosas materiales, todo es pasajero, bendiciones”; “Está bien que tengas dinero, pero ojalá le enseñes a tu hijo a ganarse su propio dinero con su esfuerzo y estudie para ser algo en esta vida y no sea un dizque influencer sin oficio ni beneficio”, fueron algunos de los comentarios.