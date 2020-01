Jazmín Pinedo ha estado en el ojo de la tormenta los últimos días, pues Latina la ha demandado por casi medio millón de dólares por incumplir con su contrato y firmar con otro canal.

Magaly Medina decidió hablar sobre los supuestos ataques del canal contra la ‘Chinita’, pues para la periodista el Latina ha tenido que “agarrarse de ella”, ya que los otros programas no son capaces de hacer rating.

Según Magaly, Latina está mal en producción de talentos. “Si bien tenían muchos temas nuestros, no tienen entrevistas, ampays y ahora ha sido todo contra Jazmín y eso huele a piconería”, añadió la periodista.

El canal de San Felipe se está quedando sin estrellas, "Julia se ha venido para acá, Jazmín se ha ido a la primera oportunidad, Rodrigo González se fue junto a Gigi y los dejó huérfanos a la 1 de la tarde”, comentó Magaly.

“Yo no soy amiga de Jazmín pero siento que la atacan. ¿Por qué la atacan? Si tiene derecho al libre mercado. El contrato terminó. No tienen más de qué hablar, no hay producción, no hay notas, no hay ampays. Están súper mal”, agregó la periodista.