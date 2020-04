Jean Deza aprovechó estos días de cuarentena para hacer un mea culpa luego los cuatro ‘ampays’ en el que fue captado bebiendo y fumando junto a su pareja, la modelo Shirley Arica, y que le costaron su separación temporal del primer equipo de Alianza Lima.

Jean Deza tras la sanción en Alianza Lima por sus ‘ampays’: “¡Me arrepiento! Nunca quise manchar mi carrera”

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el futbolista respondió a las críticas y aseguró que está dolido por lo que él calificó como “un error”.

Quien no tomó de buena manera el supuesto arrepentimiento del futbolista fue Magaly Medina, quien enfiló sus dardos contra Deza y cuestionó severamente las disculpas que ofreció el deportista.

“Empieza arrepintiéndose y después empieza todo gallito ¿Cómo es eso? O sea solamente quiere que la gente que está enganchada con él o la gente que le habla y se dirige a él le diga: ‘vamos Deza, vamos pa’lante'. Qué pa’ lante vas a ir si tu eres como los cangrejos, vas hacia atrás y el peor enemigo de un peruano no es un peruano, el peor enemigo tuyo Jean Deza eres tú mismo y por eso estás en la situación que estás”, arremetió la conductora.

“¿Estos que se creen? quieren que después de hacer su barrabazada, después de hacer su chanchada, quieren que uno les de una palmadita en el hombro y les diga ‘sigue adelante’, sigue chupando cómo no, sigue fregándola, sigue manchando tu camiseta, sigue siendo irresponsable”, criticó Medina.

“Esta bien que estemos en época de coronavirus , todos estamos en un sentido de paz y amor, pero tampoco te aproveches de eso para ganarte a la gente, ganarlos por el corazón, manipularlos y que te hagas ahora la víctima porque víctima no eres. Cuatro veces no son errores, esas son cosas que hiciste a consciencia porque las personas aprendemos de un error y nos levantamos y rectificamos, pero si repites cuatro veces la misma cosa es porque no respetas absolutamente nada al equipo que te contrató y a tu carrera futbolística”, finalizó.

